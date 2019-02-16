СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Впервые за 10 лет в Ханты-Мансийском автономном округе отмечен рост добычи нефти, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава Югры Наталья Комарова.

"Впервые, начиная с 2008 года, в нашем регионе зафиксировано не падение добычи нефти, не замедление темпов падения, а рост. В 2018 году добыча нефти выросла на 1,5 миллиона тонн и составила по итогам года 236,5 миллиона тонн", — сказала она.

По ее словам, этого удалось добиться реализацией инновационных проектов по модернизации производств и снижением административных барьеров.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.