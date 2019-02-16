МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Кандидат в президенты Украины, бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута считает, что Киев может заменить Москву в поставках газа в Европу.

Он написал в Facebook, что принял участие в круглом столе на Мюнхенской конференции по безопасности, где главным вопросом был проект "Северный поток-2".

"Есть расхождения в позициях Европы с США. Европа смотрит на этот вопрос с точки зрения экономического прагматизма — им выгодно покупать газ у России. А США — с точки зрения именно безопасности. По их мнению, покупать газ из России в Европу — это значит покупать газ у потенциального противника", — написал он.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", — отметил Тарута.

Компания "Укртрансгаз" сообщила 12 февраля, что в январе объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в страны ЕС и Молдавию составили 7,6 миллиарда кубометров. По данным компании, объем добычи украинского газа за этот период составил 1,8 миллиарда кубометров.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.