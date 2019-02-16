МЮНХЕН, 16 фев — ПРАЙМ. Украина должна оставаться транзитером газа из РФ, но остальные российские газопроводы в Европе не должны быть исключены, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина должна оставаться страной-транзитером. Но другие газопроводы, например, "Ямал", идущий через Польшу и Белоруссию, не должны из-за этого быть отключены. У нас есть "Северный поток-1", который тоже не привел к тому, что все направлено полностью против Украины", — сказала Меркель.