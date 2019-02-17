МЮНХЕН, 17 фев — ПРАЙМ. Строительство продолжения "Турецкого потока" в Сербии еще не начато, но все необходимые процедуры для этого пройдены, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии Александр Вучич.

"Пока нет, но мы проделали все необходимые приготовления, все необходимые процедуры, и мы на 100% участвуем в проекте", — сказал Вучич, отвечая на вопрос о том, начаты ли работы.

Он добавил, что сроки начала строительства зависят не только от Республики Сербия, но и "от некоторых наших соседей".

"Когда мы говорим о Сербии, все хорошо подготовлено, и мы готовы к работе", — заявил Вучич.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

Вучич заявлял РИА Новости в конце января, что строительство продолжения газопровода "Турецкий поток" через Сербию должно начаться очень скоро, возможно, "в течение дней или недель".