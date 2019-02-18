МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Сроки планового отключения горячей воды могут сократиться в России, рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис.

По его словам, в рамках проекта "Умный город" сейчас разрабатывается внедрение "умных технологий" в ЖКХ.

"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", — заявил Чибис газете "Известия" в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что в сокращении сроков заинтересованы сами коммунальные компании, которые не получают плату и выручку за две недели отключения горячего водоснабжения. "Да и людям некомфортно", — добавил Чибис.

"В прошлом году мы экспериментировали с тремя городами. Брали пока не весь город, а большие микрорайоны. Были даже ситуации, где удалось сократить до трех дней", — сказал он, отметив, что эксперимент не потребовал миллиардных инвестиций.

"Достаточно оказалось "умного" подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить", — сказал замглавы Минстроя.

Паспорт федерального проекта "Умный город" был утвержден в ноябре. Пилотными площадками проекта станут почти 40 городов. Проект нацелен на внедрение в российские города "умных" систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, созданию инновационной инфраструктуры и цифровизации.