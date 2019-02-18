МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Поставка газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод прекращена второй раз за ночь из-за остановки компрессорной станции, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"18 февраля в 05.00 мск повторно прекращена подача газа с берегового комплекса подготовки газа (БКП) "Чайво" (проект "Сахалин-1") компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" (международный нефтегазовый консорциум) в магистральный газопровод диаметром 720 миллиметров "Оха – Комсомольск-на-Амуре" (ООО "РН-Сахалинморнефтегаз")", — говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной прекращения поставки газа стала остановка компрессорной станции на БКП "Чайво" из-за неисправности электрооборудования.

"Станции Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ (производственные подразделения филиала "Хабаровская генерация" АО "ДГК") работают в штатном режиме на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе. Рисков нарушения электроснабжения и теплоснабжения потребителей нет", — сообщает Минэнерго. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее в понедельник Минэнерго сообщало, что поставка газа с проекта "Сахалин-1" в Хабаровском крае была прекращена в 00.15 мск из-за аварийной остановки компрессорной станции на БКП "Чайво".