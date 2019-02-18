МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации из-за поправок к Газовой директиве ЕС, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Одобренный текст поправок к Газовой директиве предполагает, что согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран ЕС, что сделает процедуру длительной и сложной.

Издание изучило текст поправок, согласованный на прошлой неделе представителями Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС. На 20 февраля он поставлен на повторное голосование в Совете ЕС. Поправки направлены на то, чтобы распространить на "Северный поток-2" действие Газовой директивы.

На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от "Газпрома" оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица. Если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только "Газпром" как единственная компания, имеющая право на его экспорт. В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить "Газпрому" использовать "Северный поток-2" больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных "третьих лиц".

Согласно поправкам в Газовую директиву, Германия как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение об исключениях из директивы. Процесс потребует взаимодействия с ЕК на двух стадиях: сначала она должна выдать Германии разрешение на ведение переговоров с Россией о межправительственном соглашении, а затем, после их завершения — разрешение на подписание такого договора. В обоих случаях ЕК обязана принять решение за 90 дней, но имеет право запрашивать дополнительную информацию, тем самым растягивая сроки. Также ЕК может давать рекомендации Германии по тексту договора и включению в него определенных положений.

Окончательное решение по предоставлению разрешений будет приниматься в рамках консультационной процедуры со странами—членами ЕС. Представители стран образуют комитет, в котором представитель ЕК является председателем без права голоса, решения принимаются простым большинством (вес голоса страны зависит от ее доли в населении ЕС). На практике это означает, что Германии придется заручиться поддержкой крупнейших стран ЕС, как минимум Франции и Италии, чтобы исключения для "Северного потока-2" были приняты, отмечает газета.