МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает распространить режим территорий опережающего социально-экономического развития на Арктику, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность распространения режима территорий опережающего социально-экономического развития и механизмов, применяемых на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, на Арктическую зону России. В то же время уже проделана большая работа в части налогового законодательства", — говорится в колонке Новака, опубликованной на сайте Минэнерго РФ.

Он отметил, что РФ сможет обеспечить значительную часть растущих мировых потребностей в нефти и газе, в том числе за счет Арктики. Ресурсы Арктической зоны РФ составляют более 35 миллиардов тонн нефти и 210 триллионов кубометров газа.

"В настоящее время идет формирование портфеля перспективных арктических проектов, в который уже включено порядка 150 проектов, в том числе в сфере добычи и переработки полезных ископаемых — более 48%, геологоразведки — 7%, реализации проектов на шельфе — 7%, промышленности и энергетики — по 5%", — написал Новак. Общая стоимость проектов составляет почти 5 триллионов рублей, при этом около 4 триллионов рублей приходится на внебюджетные источники.