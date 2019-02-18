МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Газопровод "Северный поток-2" может остаться недозагруженным, если к нему применят новые поправки к Газовой директиве ЕС, сообщает газета "Коммерсант". Согласованные представителями Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС на прошлой неделе поправки предполагают и исключения для некоторых газопроводов. Однако согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран ЕС, что сделает процедуру длительной и сложной.

Сейчас в ЕС пытаются провести поправки, согласно которым, 50% поставок по "Северному потоку-2" должны осуществлять "третьи лица", то есть компании, помимо "Газпрома". К тому же должен работать альтернативный Nord Stream 2 AG (на 100% принадлежит "Газпрому") оператор. Однако российские законы разрешают экспортировать газ исключительно "Газпрому", то есть о других поставщиках не может быть и речи.

Пока текст документа не обнародован, трудно точно предсказать судьбу "Северного потока-2", однако изначальные поправки действительно были очень жесткие, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Очевидно, что нет никакого альтернативного поставщика газа из России, кроме "Газпрома", поэтому, возможно, в ЕС смягчат риторику относительно экспортного газопровода.

Если же поправки будут приняты в изначальном варианте, то ближайшие несколько лет "Северный поток-2" останется полупустым, что продлит срок окупаемости проекта, а также усилит переговорную позицию Украины по транзиту газа.

ГЕРМАНИЯ НА СТРАЖЕ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ

Сейчас в Европе ведутся переговоры о возможности передачи полномочий по применению Третьего энергопакета страной, в которую приходит экспортный газопровод, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

"Возможно, немцы будут сами решать, применять им Третий энергопакет к морскому газопроводу или нет", — уточняет он.

По его словам, это бы сильно упростило регулирование деятельности "Северного потока-2".

На данный момент вопрос о недозагруженности "Северного потока-2" из-за ужесточения Газовой директивы находится в бюрократической плоскости, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, совместных усилий Германии, Нидерландов, Бельгии, Австрии и других стран хватит для того, чтобы заблокировать ограничения для мощностей "Газпрома".

Текущий процесс переговоров по "Северному потоку-2" в Европе пока складывается в пользу Германии, хотя противники не оставляют надежд, чтобы включить проект в полную подчиненность Третьему пакету поправок в энергетической директиве, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его словам, хотя сокращение поставок "Газпрома" до половины мощности газопровода вполне реально, не нужно забывать про интересы Германии.

"Германия настаивает на том, что новые поправки направлены исключительно против проекта, а подобное положение не может быть нормальным", — отмечает эксперт.

По его мнению, наиболее вероятным сценарием может стать исключение "Северного потока-2" из-под влияния новых поправок на условиях сохранения 10% мощности трубопровода для сторонних поставщиков. Полная 100% загрузка трубопровода возможна лишь при одобрении Еврокомиссии. Соответственно, данный компромиссный вариант гораздо лучше, чем наиболее неприятный сценарий, отмечает Кочетков. В любом случае Германия весьма активно отстаивает проект, что вселяет надежду на его реализацию.

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ "ГАЗПРОМА"

Если поправки будут приняты не в самой жесткой форме, то недостающие 10% теоретически может загрузить "Сургутнефтегаз" или даже "Новатэк" на основе взаимных поставок, считает Кочетков.

"То есть газ в трубе будет производиться для "Газпрома", но формально будет принадлежать какой-либо иной компании", — объясняет он.

Данный вариант можно использовать в случае, если противники проекта все же продавят свой вариант поправок в энергетическую директиву без варианта исключений для проекта, поясняет он. Естественно, "Газпрому" выгоднее обеспечить загрузку трубы на все 100% своим сырьем, но и негативный сценарий принятия поправок не станет большой проблемой. Компании могут обмениваться правами на поставляемый газ, обеспечивая необходимое соблюдение формальностей. Соответственно, это лишает какого-либо смысла новые поправки в энергетической директиве ЕС, хотя и создает определенные лишние неприятности в администрировании поставок для российской стороны, отмечает Кочетков.

По его словам, говорить о неминуемых потерях "Газпрома" преждевременно. Более того, если потребность Европы в газе будет возрастать, то Еврокомиссии придется пересматривать свои собственные решения, но уже в пользу "Газпрома", предупреждает Кочетков.

ХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ

Если газопровод будет оставаться недозагруженным на 50%, то потери "Газпрома" могут составить порядка $5-7 млрд в год в сравнении с полными объемами поставок в 55 млрд кубометров, оцениваемых в $12-13 млрд в год, полагает Покатович.

По его мнению, с учетом тех объемов вложений европейских компаний в проект, а также позиции основных потребителей газа в Европе, с вероятностью выше 50% "Северный поток-2" сможет получить необходимые исключения. С учетом уровня европейской бюрократизации, реализация таких исключений может занять от 2-3 месяцев до года.

Изначальные поправки действительно довольно жесткие, так как предполагают полное распространение Третьего энергопакета на морские газопроводы, говорит Юшков. Это значит, что в случае принятия таких поправок, "Газпром" будет иметь право поставлять вместо 55 млрд кубометров газа по "Северному потоку-2" всего лишь 27,5 млрд кубометров, остальные 27,5 млрд кубометров газа должны будут поставлять другие компании по аналогии с ситуацией с морским газопроводом "Северный поток-1" и его сухопутными продолжениями Opal и Nel, когда Opal несколько лет находился под ограничениями. По антимонопольным требованиям Третьего энергопакета, "Газпром" не имел права прокачивать по нему газ на 100%.

Если поправки наложат в жесткой форме, то срок окупаемости "Северного потока-2" будет больше, у "Газпрома" появится упущенная выгода. Помимо этого, такое решение Европы усложнит переговорные процессы с Украиной по транзиту газа.

"Если 27,5 млрд кубометров нельзя будет качать через "Северный поток-2", их придется качать через Украину. Это сразу укрепляет их переговорную позицию по транзиту", — отмечает Юшков.

Однако, согласно российским законам, никакая другая компания, помимо "Газпрома", не имеет право поставлять газ на экспорт из России, замечает он. "Это монопольное право "Газпрома". Никакой конкуренции тут возникнуть не может", — поясняет эксперт.

Поэтому разрешение потенциальной ситуации в ЕС будет зависеть от того, насколько быстро в ЕС смогут оформить бюрократические формальности по предоставлению исключений для "Северного потока-2".

"Если даже потенциальных конкурентов быть не может, то Еврокомиссия должна будет отдать все 100% мощности "Газпрому", — заключает эксперт.