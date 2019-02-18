МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Подача газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод возобновлена, говорится в материалах Минэнерго РФ.

"В 11.10 (мск) компрессорная станция на БКП (береговом комплексе подготовки газа — ред.) "Чайво" включена в работу, подача газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод "Оха – Комсомольск-на-Амуре" возобновлена", — говорится в материалах министерства.

В ночь с воскресенья на понедельник поставки газа с проекта в магистральный газопровод дважды приостанавливались. Причиной стала остановка компрессорной станции на БКП "Чайво".

При этом электростанции (Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3 и Николаевская ТЭЦ) работали в штатном режиме на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе. Рисков нарушения электроснабжения и теплоснабжения потребителей не было.