МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил, что Украина и Польша критикуют проект "Северный поток — 2", так как заинтересованы в плате за транзит газа.

По словам Зеле, критика Польши и Украины относительно того, что трубопровод через Балтийское море закрепляет зависимость Европы от России, прозрачная и надуманная. "В действительности за этим кроется экономический интерес в плате за транзит газа", — заявил Зеле в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что размер поставок российского газа в Германию увеличится. "Это ставит восточноевропейские страны под усиленное давление, они не смогут требовать слишком высоких цен за газовый транзит через трубопроводы "Ямал" и "Дружба", — сказал Зеле.

По мнению главы OMV, с точки зрения конкуренции остается только поприветствовать, что "времена монопольного положения Украины прошли". Однако это не значит, что Украиной будут пренебрегать, поскольку и Берлин "в качестве модератора" настойчиво добивается переговоров между "Газпромом" и Украиной, считает он.

"Поскольку Европа в связи с отказом от атомной и угольной энергии в долгосрочной перспективе будет нуждаться в гораздо большем количестве газа, OMV в том числе весьма заинтересован в сохранении всех транзитных маршрутов, включая те, что проходят через Украину", — сказал Зеле.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.