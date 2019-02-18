МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. "Газпром" с 1 января по 15 февраля снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 25,9 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"С начала 2019 года "Газпром", с учетом теплой погоды в Европе в феврале, поставил в дальнее зарубежье 25,9 миллиардов кубометров газа — на 1,5% меньше, чем в рекордном 2018 году", — говорится в сообщении.

"Вместе с тем, многие страны демонстрируют повышенный спрос на российский газ. Среди них Италия — импорт вырос на 51,3%, Австрия — на 33,1%, Чехия — на 66,2%, Франция — на 7%, Венгрия — на 11,4%, Словакия — на 10%, Финляндия — на 10,7%, Дания — на 21,1%, Сербия — на 8,6%", — отмечает" Газпром".