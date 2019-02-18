МЕХИКО, 18 фев /ПРАЙМ/. Американская дочка венесуэльской PDVSA — компания Citgo — остановит модернизацию нефтеперерабатывающего завода на острове Аруба в Карибском море из-за санкций США, сообщил портал Noticias Curazao.

Предприятие объясняет остановку работ "следствием санкций, примеренных США против PDVSA 28 января", а также тем фактом, что, по мнению казначейства США, проект модернизации НПЗ на Арубе является выгодным для PDVSA, следовательно, работы не могут продолжаться и должны быть прекращены 27 февраля. Все сотрудники, занятые в проекте, лишаются работы.

Между тем деятельность компании Citgo Aruba не остановлена, власти острова и руководство предприятия пытаются найти решение, позволяющее продолжить модернизацию.

Ранее сообщалось, что Citgo может вложить от 400 миллионов до 600 миллионов долларов в капитальный ремонт нефтеперерабатывающего завода на принадлежащем Нидерландам карибском острове Аруба близ венесуэльского побережья.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. PDVSA принадлежит один из крупнейших нефтепереработчиков в США — компания Citgo.