МОСКВА, 19 фев – РИА Недвижимость. Минстрой России и Росстат обсуждают актуализацию форм статистической отчетности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассказал в интервью РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.

"На совещании с новым руководителем Росстата мы договорились актуализировать все формы отчетности, убрать то большое количество ненужной информации, которая заполняется регионами. При подготовке к осенне-зимнему периоду мы обнаружили, что у нас нет реально нужных данных статотчетности, но есть, например, отчёт о количестве гвоздей, которые хранятся на базах материально-технического снабжения ресурсоснабжающих организаций", – отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что формы статистической отчетности в жилищно-коммунальной сфере настолько устарели, что "чем больше информации отправляется, тем ниже качество этой информации".

"Некоторые регионы, заполняя данные, просто лукавят, а мы, в итоге, не можем понять как на самом деле обстоят дела, что тормозит процесс и не позволяет работать на опережение ситуации", – признал Егоров.

При этом замминистра добавил, что в ходе работы по актуализации статистики в области ЖКХ в России значительное внимание планируется уделить данным по теплоснабжению. "Мы планируем, хоть это и работа не одного года, наладить баланс производства и потребления ресурсов, в том числе и по части тепла и воды. Надо четко знать, сколько ресурсов производится и потребляется, а также какие потери у нас есть на этапе поставки ресурсов", – уточнил он.

Полностью интервью с Максимом Егоровым читайте на сайте "РИА Недвижимость" в 6.00 мск 19 февраля.