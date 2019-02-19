МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Санкции США, введенные против президента конференции ОПЕК Мануэля Кеведо, не повлияют на работу организации, и нефтяной картель продолжит свою деятельность в обычном режиме, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей ОПЕК.

США 15 февраля внесли в санкционный список по Венесуэле пять человек, в том числе министра нефти Венесуэлы и главу госнефтекомпании PDVSA Мануэля Кеведо, который сейчас также председательствует в ОПЕК.

Как сообщили представители ОПЕК, картель еще не решил, каким образом можно разрешить кризис в Венесуэле, однако отметил, что признает Николаса Мадуро официальным президентом страны. Несмотря на это, члены ОПЕК готовы признать главой Венесуэлы провозгласившего себя президентом Хуана Гуаидо в том случае, если это сделает ООН.

По словам исполнительного директора консалтинговой компании Qamar Energy Робина Миллса, санкции против Кеведо "не должны стать проблемой" для ОПЕК, "он не собирается обсуждать бизнес".

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента.