КИЕВ, 19 фев — ПРАЙМ. Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие пять лет благодаря открытию доступа к украинским недрам, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие пять лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить на Украине", — сказал Гройсман в эфире телепередачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.