МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" ведет переговоры с японскими корпорациями Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co. о вхождении их в новый проект российской компании по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ-2", при этом обсуждается покупка 10% в будущем заводе, пишет японская газета Nikkei.

Отмечается, что при этом власти Японии изучают возможность покрытия до половины стоимости покупки японскими компаниями доли в российском проекте.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта планируется построить три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон и представители российской власти неоднократно отмечали заинтересованность Японии в участии в "Арктик СПГ-2". А в сентябре "Новатэк" подписал меморандум с Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам J(OGMEG), который закрепляет намерения сторон изучить возможности сотрудничества, в том числе в проекте "Арктик СПГ-2".

В ноябре глава JOGMEG Тэцухиро Хосоно сообщал РИА Новости, что его компания готова помочь бизнесу Японии с инвестициями и кредитными гарантиями для покупки доли или иной формы участия в проекте.