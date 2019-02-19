МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Испанская Repsol сообщила о крупнейшем за 18 лет открытии природного газа в Индонезии, следует из заявления компании.

"Repsol и партнеры (малайзийская — ред.) Petronas и (японская — ред.) Moeco сделали крупнейшее за 18 лет газовое открытие в Индонезии. Открытие также входит в десятку крупнейших в мире за последние 12 месяцев", — сообщает компания.

Открытие было сделано в провинции Южная Суматра. По оценке компании, извлекаемые из скважины ресурсы могут составить 2 триллиона кубических футов, или 57 миллиардов кубометров газа.

Repsol и Petronas владеют по 45% в месторождении, Moeco — 10%.

В 2017 году Repsol добыла 15 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в Индонезии, в основном на газовом блоке Corridor.