МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Канадский трубопроводный оператор TransCanada возобновил прокачку нефти по части трубопровода Keystone после утечки в штате Миссури, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании Терри Канья (Terry Cunha).

TransCanada остановила 6 февраля работу участка трубопровода Keystone между Стил-Сити в Небраске и Патокой в Иллинойсе, направив специалистов для оценки ситуации. Трубопровод мощностью 590 тысяч баррелей в сутки является критически важной линией доставки канадской нефти на перерабатывающие заводы США.

Канадская TransCanada является оператором сети газопроводов в Северной Америке общей протяженностью 91,9 тысячи километров, нефте- и нефтепродуктопроводов — длиной около 5 тысяч километров, также занимается хранением углеводородов и владеет энергогенерирующими мощностями в Канаде и США.