МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером изменяются без единой динамики на фоне неопределенности вокруг торговых отношений двух крупнейших экономик мира — США и КНР, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.15 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,83%, до 65,95 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,27%, до 56,13 доллара за баррель.

Сырьевые трейдеры находятся в ожидании большей определенности относительно торговых отношений США и Китая. В Пекине 14-15 февраля прошел очередной раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам на высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером заявлял, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.

Стороны продолжат переговоры на этой неделе в Вашингтоне, так как пока не смогли выйти на окончательное и оптимальное для обеих сторон соглашение, при этом никаких деталей об условиях, выдвигаемых каждой из сторон, пока не раскрывается.

"Я думаю, что рынок ищет факторы для резкого роста, но есть еще много вопросов, касающихся торговли между США и Китаем", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). При этом аналитики JBC Energy ожидают, что глобальная неопределенность может привести к снижению мирового спроса на нефть в пределах 1 миллиона баррелей сырья в сутки.