МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" одобрил заключение соглашения о намерениях о локализации производства компрессоров с компаниями "РЭП Холдинг" и Mitsubishi, говорится в сообщении газового концерна.

"Одобрить заключение ПАО "Газпром" соглашения о намерениях по локализации производства компрессоров на территории Российской Федерации с акционерным обществом "РЭП Холдинг" и компанией Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation от 24 мая 2018 года как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность", — говорится в сообщении.