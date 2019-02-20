МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Кузбасской топливной компании" (КТК) по МСФО в 2018 году выросла в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 6,023 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка в 2018 году увеличилась в 1,8 раза, до 68,479 миллиарда рублей. По данным компании, "основным драйвером роста выручки стал рост объемов продаж и рост цен на экспортных рынках". Операционная прибыль за год выросла в 2,6 раза, до 8,357 миллиарда рублей. Валовая прибыль составила 11,954 миллиарда рублей, увеличившись почти в 2 раза. Показатель EBITDA вырос в 2,1 раза, до 10,627 миллиарда рублей.

Выручка в четвертом квартале увеличилась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом, до 20,573 миллиарда рублей. Квартальный показатель EBITDA составил 2,983 миллиарда рублей, что на 18% больше, чем в третьем квартале. Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 17%, до 1,61 миллиарда рублей.