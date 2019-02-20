МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Зарубежнефти" по РСБУ в 2018 году выросла на 26,9% по сравнению с 2017 годом и составила 10,669 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 45,8%, до 44,3 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 46,1%, составив 29,8 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 25,9 миллиарда рублей, увеличившись в 1,5 раза.

Себестоимость продаж выросла на 45,1% и составила 14,6 миллиарда рублей. Прочие расходы выросли почти в два раза, до уровня в 29,6 миллиарда рублей. Управленческие расходы увеличились на 12,1%, составив 3,78 миллиарда рублей.

Капитал и резервы "Зарубежнефти" на 31 декабря 2018 года выросли на 4,6% — до 140,7 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства компании увеличились в 12,5 раза, до 16,911 миллиарда рублей, краткосрочные — на 36,8%, составив 9,93 миллиарда рублей.

"Зарубежнефть" — холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса, единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.