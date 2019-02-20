БАКУ, 20 фев — ПРАЙМ. Азербайджан и ЕС сделали Туркмении предложение присоединиться к проекту "Южный газовый коридор", решение за Ашхабадом, заявил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер.

"Сегодня очень важный представитель правительства Туркменистана принимал участие в заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору". Это очень четкий сигнал, который говорит об интересе Ашхабада. Сам Азербайджан, который добывает газ, неоднократно заявлял, что, в случае наличия на восточных берегах Каспия энергоресурсов для их транспортировки в Европу через Грузию и Турцию, готов предложить свои возможности. Это предложение Туркменистану от Азербайджана и ЕС, решение будет принимать правительство в Ашхабаде", — сказал Эттингер на пресс-конференции в среду в Баку.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАР в 2020 году — и в страны Южной Европы.