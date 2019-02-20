"Новатэк" обсуждает с японскими Mitsubishi и Mitsui покупку ими 10% в "Арктик СПГ-2" Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2018 год выросла на 4,7% по сравнению с 2017 годом и составила 163,7424 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка компании за отчетный период составила 831,758 миллиарда рублей, снизившись на 43%, нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415,296 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.