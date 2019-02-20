МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. После закрытия сделки по вхождению французской Total в "Арктик СПГ-2" с долей 10% "Новатэк" и Total будут единогласно принимать основные финансовые и операционные решения по проекту, ни у одной из компаний не будет привилегированного голоса, говорится в материалах "Новатэка".

"Ожидается, что после вхождения нового участника основные финансовые и операционные решения по проекту "Арктик СПГ-2" будут утверждаться единогласно обоими участниками и ни один из участников не будет иметь права привилегированного голоса. Руководство полагает, что после закрытия сделки группа будет осуществлять совместный контроль над ООО "Арктик СПГ-2", — сказано в материалах "Новатэка".

В мае 2018 года "Новатэк" подписал соглашение с Total о вхождении французской компании в проект "Арктик СПГ-2" с долей в 10% и возможностью ее увеличения до 15%. Закрыть сделку стороны планируют в первом квартале 2019 года.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта планируется построить три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.