МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ запрос по поводу приобретения доли в нефтесервисной компании "Новомет", говорится в сообщении фонда.

"Российский фонд прямых инвестиций… совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco согласовали основные условия по инвестированию в ГК "Новомет" — одного из крупнейших холдингов в России, занимающегося разработкой и производством нефтепогружного оборудования. РФПИ от лица консорциума направил соответствующий запрос в Федеральную антимонопольную службу", — сообщает фонд. В пресс-службе РФПИ уточнили РИА Новости, что, тем самым, фонд обратился за разъяснением по поводу сделки.

По словам гендиректора "Новомета" Максима Перельмана, компания рассчитывает, что сотрудничество с РФПИ и Saudi Aramco откроет "дополнительные точки роста". "Мы уже осуществили первые поставки своей продукции на рынок Саудовской Аравии, где она за короткий срок продемонстрировала свое высокое качество и эффективность. В ближайшее время в сотрудничестве с РФПИ и Saudi Aramco мы планируем и дальше наращивать поставки нашей продукции на рынок Саудовской Аравии", — сказал он.

Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Saudi Aramco видит большой потенциал в сотрудничестве с "Новометом". "В партнерстве с Saudi Aramco мы планируем поддержать экспансию компании на других ближневосточных рынках и содействовать усилению ее производственной и технологической базы", — уточнил Дмитриев.

В конце декабря Дмитриев заявил, что РФПИ совместно с Saudi Aramco финализировали основные параметры сделки по инвестициям в "Новомет".

В июне источник на рынке говорил РИА Новости, что РФПИ совместно с Saudi Aramco и суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) рассматривают покупку доли "Роснано" в 30,76% в нефтесервисной компании "Новомет".