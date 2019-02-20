МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) с позитивной динамикой, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" осталась на уровне прошлого закрытия в 6,08 доллара, "Новатэка" — выросла на 5%, до 182,7 доллара, "Лукойла" — на 0,39%, до 82,72 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,02%, до 4,66 доллара, "Газпром нефти" — сохранились на уровне предыдущего закрытия в 25,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 4,31%, до 21,79 доллара, НЛМК — на 1,53%, до 23,9 доллара "Северстали" — на 0,86%, до 15,29 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1,48%, до 1,24 доллара, Сбербанка — на 3,86%, до 12,9 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 1,09%, до 18,5 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 1,66%, до 15,04 доллара, "Ленты" — на 1,58%, до 3,21 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 2,17%, до 2,92 доллара.