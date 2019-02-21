ВЕНА, 21 фев /ПРАЙМ/. Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что Австрия заинтересована в надежности энергоснабжения и продолжит продвигать проект "Северный поток-2".

"Он (Трамп — ред.) ясно выразился, что США выступают против этого проекта, мы это и так знаем. Мы выступаем за этот проект, потому что мы заинтересованы в надежности энергоснабжения в Австрии", — сказал Курц в интервью австрийской телерадиовещательной компании ORF.

"В ЕС, наконец, есть более-менее согласие по этому проекту, и мы будем дальше продвигать этот проект. У нас не было бы проблем в покупке газа в США, но до тех пор, пока цена в России лучше, чем в США, Россия привлекательнее для нас как партнер в этом вопросе. Я думаю, он как бывший бизнесмен может понять, здесь у нас просто разные интересы", — отметил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.