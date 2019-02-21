МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch в последнем обзоре нефтяного рынка прогнозирует стабильность цен до 2024 года. Согласно его прогнозу, котировки Brent – основного мирового эталонного сорта – в ближайшие пять лет будут находиться в относительно узком диапазоне $50-70/барр. Однако в отличие от предыдущего прогноза, цена на Brent будет стремиться к нижней границе диапазона в связи со множеством факторов, сдерживающих рост цен. Важнейшим из них является увеличение добычи и предложения нефти со стороны США.

РОСТ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ

В ближайшей перспективе в BoA ML прогнозируют рост цен на Brent до $70/барр. из-за значительного сокращения предложения нефти на мировом рынке. Снижение предложения ожидается в связи с ограничением добычи в рамках ОПЕК+, уменьшением экспорта из Венесуэлы и Ирана из-за ужесточения санкций со стороны США, а также падением добычи в Мексике до самого низкого уровня за последние 30 лет.

При этом, меры ОПЕК+, направленные на восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке, являются более эффективными, поскольку избыточные запасы нефти в развитых странах не столь велики по сравнению с 2017 годом.

Однако в BoA ML особо подчеркивают, что сокращение добычи в странах ОПЕК+ имеет обратную сторону – увеличение резервных добывающих мощностей, с 1,1 млн до 2,5 млн барр./сут. в начале этого года. Наличие больших резервных мощностей предотвращает резкий скачок нефтяных цен. Если произойдет непредвиденное сокращение предложения, резервные мощности могут быть оперативно использованы для восстановления баланса на рынке.

В результате, риски перебоев поставок нефти уменьшаются, что ведет к ограничению волатильности и снижению цен на фьючерсные контракты.

"В течение 2019 года растущие резервные мощности удержат стоимость фьючерса на нефть в диапазоне $55-65/барр., даже если спотовая цена на Brent превысит $70/барр", – говорится в обзоре.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Перспективы развития мировой экономики являются одним из источников неопределенности для рынка нефти. В прошлом году произошло замедление темпов роста промпроизводства в ряде стран – прежде всего в Китае. Аналитики BoA ML обращают внимание на снижение показателя PMI (индекс менеджеров по закупкам) в КНР, который определяет мировой спрос на большинство сырьевых товаров в течение последних двух десятилетий. Возможность "жесткой посадки" китайской экономики – самый большой риск для стабильности на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе.

Замедление темпов роста мировой экономики не единственная причина, которая может привести к падению нефтяных цен. Повышение энергетической эффективности, растущая роль ВЭИ (возобновляемых источников энергии), увеличение количества электромобилей и рост спроса на природный газ как на экологически чистый вид энергоносителей, приведет к сокращению доли нефти в мировом энергобалансе. В BoA ML прогнозируют наступление пика потребления нефти в 2030 году. При этом, замедление темпов роста спроса в два раза по сравнению с показателем этого года произойдет уже в середине 20-х годов.

Еще одним фактором, способствующим удержанию котировок Brent в 20-долларовом диапазоне, может стать изменение позиции ОПЕК по отношению к американским сланцевым компаниям. После обвала нефтяных цен в конце 2014 года, ОПЕК не сократила, а увеличила добычу с целью разорения сланцевых компаний США и вытеснения их с рынка. Однако наращивание добычи в странах ОПЕК не привело к желаемому результату. Ситуацию на рынке удалось сбалансировать только после заключения соглашения ОПЕК+, которое предусматривало ограничение добычи.

Сейчас политика организации стала более гибкой. В рамках соглашения ОПЕК+ планируется с начала 2019 года возобновить снижение добычи, даже если это приведет к "захвату" части рынка американскими компаниями. Увеличение объема предложения сланцевой нефти со стороны США на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+ сдерживает рост нефтяных цен.

BoA ML также рассматривает политическое давление как инструмент сдерживания нефтяных цен. В прошлом году администрация Трампа озаботилась резким повышение цен на бензин в США. Если верить "твитам" американского президента, то он лично позвонил королю Саудовской Аравии и потребовал увеличить добычу нефти. Саудовский монарх не посмел отказать Трампу, и в результате добыча увеличилась до исторический максимального уровня, превысив 11 млн барр./сут., а цена на Brent устремилась вниз – к $50/барр.

Политическое давление на страны-экспортеры нефти может быть использовано для сдерживания нефтяных цен.

ПОВЫШЕННАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

В обзоре BoA ML делается еще один важный вывод: в настоящее время предложение нефти становится более эластичным. Эластичность предложения подразумевает увеличение производства и поставок на рынок того или иного товара в ответ на изменение цены.

В прошлом году США увеличивали добычу сланцевой нефти вместе с ростом цен. Высокие цены позволили сланцевым компаниям показать прибыль в своих отчетах. Рентабельность добычи сланцевой нефти облегчает получение банковских кредитов. Банки стали более разборчивы в вопросах кредитования сланцевых компаний. Сейчас кредиты предоставляются только в случае рентабельности добычи сланцевой нефти, которая возможно только при относительно высоких ценах на нефть – выше $50/барр. В связи с этим, BoA ML делает вывод, что увеличение кредитования сланцевых компаний ведет к росту добычи, что сдерживает удорожание нефти.

Таким образом, США увеличивают добычу сланцевой нефти в ответ на повышение цен, и, наоборот, сокращают добычу, если нефть дешевеет. Быстрая реакция со стороны американских компаний на изменение ситуации на нефтяном рынке удерживает цены в узком коридоре. До "сланцевой революции" скачки цен были обычным явлением из-за неэластичности предложения обычной нефти.