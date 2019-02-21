МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сибура" по МСФО в 2018 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2017 годом, до 110,76 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

EBITDA увеличилась на 24,9%, до 201 миллиарда рублей. Выручка компании выросла по сравнению с 2017 годом на 25% и составила 568,6 миллиарда рублей.

Чистый долг "Сибура" на 31 декабря 2018 года вырос на 20,4% по сравнению с 31 декабря 2017 года и составил 317,6 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA осталось на уровне 31 декабря 2017 года и составило 1,6, сказано в сообщении.

Чистый долг, привлеченный для проекта "Запсибнефтехим", за 2018 год вырос на 50,7% — до 242,858 миллиарда рублей. Традиционный чистый долг снизился на 27,2% — до 74,77 миллиарда рублей. По состоянию на 31 декабря 2018 года общая сумма долговых обязательств компании составила 332,4 миллиарда рублей, увеличившись на 6,4% по сравнению с 31 декабря 2017 года.

"Рост показателя произошел вследствие новых выборок в рамках кредитных линий, привлеченных для реализации проекта "Запсибнефтехим", а также снижения курса российского рубля относительно доллара США и евро. При этом рост общего долга был частично компенсирован снижением задолженности, не связанной со строительством проекта "Запсибнефтехим", — отмечается в сообщении компании.

"Сибур холдинг" — газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, ориентированная на интегрированную работу двух основных сегментов — топливно-сырьевого и нефтехимического.