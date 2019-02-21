МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует подписать предварительные соглашения об инвестициях в два нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплекса в Китае в рамках визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман в Пекин на этой неделе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Saudi Aramco подпишет протокол о намерениях о строительстве нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта в северо-восточной провинции Китая Ляонин совместно с китайским оборонным конгломератом Norinco", — заявили три источника.

Отмечается, что впервые две компании объявили о совместных планах в мае 2017 года. Согласно ранее подписанному меморандуму, речь шла о строительстве НПЗ мощностью в 300 тысяч баррелей нефти в день и нефтехимического завода по производству 1 миллиона тонн этилена в год. Общая стоимость проекта оценивалась более чем в 10 миллиардов долларов.

Кроме этого, Aramco планирует приобрести миноритарную долю в Zhejiang Petrochemical, контролируемой частной китайской химической группой Zhejiang Rongsheng Holding Group, добавили два источника. Zhejiang Petrochemical занимается строительством НПЗ и нефтехимического комплекса в восточной провинции Чжэцзян мощностью переработки в 400 тысяч баррелей в день. Ожидается, что Aramco может получить 9%-ную долю в этом проекте.

Агентство также отмечает, что Саудовская Аравия пытается вернуть себе лидерство по экспорту нефти в Китай, которое королевство уступает России в последние три года.