МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Совет директоров датской судоходной A.P. Moller-Maersk A/S на заседании в четверг принял решение о начале выделения бурового подразделения в отдельную компанию, листинг запланирован на копенгагенской бирже Nasdaq 4 апреля, говорится в сообщении компании.

Это решение должно быть одобрено на ежегодном собрании акционеров, которое состоится 2 апреля в Копенгагене. Детали по отделению бурового подразделения и листингу будут объявлены позднее, уточняется в релизе.

"С учетом листинга Maersk Drilling,…мы практически полностью завершим отделение нашего энергетического бизнеса", — приводятся в сообщении слова главы компании Сорена Скоу (Soren Skou).

В августе 2017 года Total объявила о покупке нефтегазового подразделения датского гиганта — Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil) — за 7,45 миллиарда долларов. Сделка была закрыта в начале марта 2018 года, по ее итогам Moller-Maersk стала владельцем 3,75% уставного капитала французской компании.

Компания Maersk была основана в 1904 году в датском городе Свендборг. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 80 тысяч человек. Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 3,22 миллиарда долларов против убытка 1,16 миллиарда долларов в 2017 году.