БЕРЛИН, 21 фев — ПРАЙМ. Реализация проекта "Северный поток-2" продолжается по плану, заявил журналистам на полях конференции "Конкурентноспособная Россия — новые пути" в Берлине президент Российско-германской внешнеторговой палаты, глава правления концерна OMV Райнер Зеле.

"Проект реализуется по графику. Мы занимаемся прокладкой трубопровода, планируем финансовую стоимость, временные сроки. Мы участвуем в дискуссиях вокруг этого проекта, проект реализуется каждый день, каждую минуту", — сказал Зеле.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.