МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Слияние немецких компаний Wintershall и DEA приведет к сокращению общего штата сотрудников компаний почти на четверть, следует из их общего пресс-релиза.

"Из общего числа в 4,2 тысячи сотрудников по всему миру (постоянной занятости, включая совместные проекты) планируется сократить около 1 тысячи человек", — сообщают компании. Из них примерно 800 сотрудников будет сокращено в Германии и 200 человек — в Норвегии.

Уточняется, что в Германии более половины сокращений пройдет из числа управленческих позиций в Гамбурге и Касселе, но некоторые запланированы и на производственных площадках. Отмечается также, что офис в Гамбурге будет закрыт. А в Норвегии увольнения пройдут в рамках завершения текущих крупных проектов.

Немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана 27 сентября подписали соглашение о слиянии своих нефтегазовых активов, Wintershall и DEA, в новую объединенную компанию — Wintershall DEA. BASF первоначально получит долю в 67%, а LetterOne — 33%, но сможет позднее увеличить ее до 72,7%, говорилось в совместном релизе компаний. Закрытие сделки ожидается в первой половине нынешнего года. Российский Forbes назвал это сделкой года.

Общие продажи компаний в 2017 году формально оцениваются в 4,7 миллиарда евро, EBITDA — в 2,8 миллиарда, чистая прибыль в 740 миллионов евро, а добыча углеводородов — в 210 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, или 575 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. При этом целью новой компании станет достижение добычи в 750-800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2021-2023 годах. Ожидается также, что ежегодная синергия от сделки на третий год после ее завершения составит как минимум 200 миллионов евро.