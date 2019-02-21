БЕРЛИН, 21 фев — ПРАЙМ. Строительство газопровода "Северный поток-2" создало в Европе 30 тысяч рабочих мест, говорится в заявлении, распространенном Германо-российской внешнеторговой палатой в четверг.

"За последние пять лет крупнейший на сегодняшний день инфраструктурный проект в ЕС позволил создать в Европе 30 тысяч новых рабочих мест", — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что более 70% граждан ФРГ поддерживают строительство газопровода, так как он позволит снизить цены на газ и электроэнергию.

"Снижение цен на газ и электроэнергию после реализации проекта "Северный поток-2" ощутят не только компании, но и европейские домохозяйства, а также рядовые потребители. Такие преимущества немецкое население очень ценит. Согласно опросу по "Северному потоку-2", проведенному институтом общественного мнения Forsa в январе текущего года, 73% немцев поддерживают строительство газопровода, и только 16% выступают за отказ от него", — говорится в заявлении.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.