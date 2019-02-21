МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" ожидает рост добычи газа в 2019 году на 8-10%, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей.

"Мы прогнозируем рост добычи газа в 2019 году на 8-10%", — сказал Джетвей в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон говорил в январе, что "Новатэк" прогнозирует рост добычи газа компанией в 2019 году на 10%, жидких углеводородов — на 2%.

"Новатэк" за 2018 год, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 8,5% по сравнению с предыдущим годом — до 68,81 миллиарда кубометров. В целом компания увеличила добычу углеводородов на 6,9% — до 548,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов выросла на 0,2% — до 11,8 миллиона тонн.