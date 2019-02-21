МИНСК, 21 фев /ПРАЙМ/. Белоруссия в 2018 году увеличила экспорт каменного угля на Украину в 946 раз по сравнению с показателем 2017 года до 588,5 тысячи тонн, при этом в два раза нарастив импорт из России, следует из данных, опубликованных на сайте белорусского Национального статистического комитета (Белстат).

По данным ведомства, в предыдущем году поставки каменного угля из Белоруссии на Украину составили 0,6 тысячи тонн. Всего в 2018 году на Украину было поставлено каменного угля на 50,37 миллиона долларов.

Всего Минск экспортировал 853,9 тысячи тонн (на 74,9 миллиона долларов), что в 5,2 раза больше, чем в предыдущем году, в том числе в страны ЕС поставки выросли на 62,4% до 265,4 тысячи тонн.

Кроме того, по информации Белстата, в прошлом году Белоруссия нарастила поставки антрацита на Украину — в 370 раз до 102,2 тысяч тонн на 8,83 миллиона долларов. В 2017 году поставки антрацита на Украину составляли 0,3 тысячи тонн.

Всего поставки антрацита из Белоруссии в 2018 году выросли в 310 раз до 107,3 тысячи тонн на сумму 9,28 миллиона долларов (в 2017 году — 0,3 тысячи тонн). В страны ЕС поставки выросли в 74 раза до 5 тысяч тонн (например, экспорт в Польшу вырос в 88 раз).

При этом Белоруссия не добывает каменный уголь, антрацит. Между тем, согласно данным официальной статистики, Белоруссия в прошлом году нарастила импорт каменного угля в 2,16 раза до 1,65 миллиона тонн. Основным поставщиком стала Россия, из которой в Белоруссию ввезено в 2018 году 1,27 миллиона тонн (на 87,2 миллиона долларов), что в 2,65 раза больше показателя 2017 года. Импорт антрацита в Белоруссию в 2018 году вырос в 2,4 раза до 173 тысяч тонн, причем из России — в 2,4 раза до 172,8 тысячи тонн (на 17,08 миллионов долларов).