МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Казахстан запретил на три месяца ввоз бензина железнодорожным транспортом из России, передает Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) со ссылкой на министерство энергетики страны.

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 – 2710 12 590 0)", — цитирует агентство представленный в пятницу документ министерства.

В сообщении уточняется, что приказ министерства энергетики подписан 19 февраля.

Казахстан вводил аналогичный трехмесячный запрет на импорт бензина, который действовал с 25 августа. Как пояснял министр энергетики республики Канат Бозумбаев, эта мера призвана не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов. Он также говорил, что РФ с пониманием относится к такому шагу со стороны Казахстана.

Ранее Бозумбаев говорил, что Казахстан в 2019 году планирует произвести 4 миллиона тонн бензина, профицит бензина в стране в текущем году ожидается на уровне 500-650 тысяч тонн, сообщали СМИ.