МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Федеральная комиссия по регулированию в области энергетики (FERC) США выдала компании Venture Global LNG Inc. разрешение на строительство терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), говорится в пресс-релизе FERC.

Одобрение касается строительства терминала Calcasieu Pass в Луизиане, экспортный потенциал которого составит 12 миллионов тонн СПГ в год. Как отмечает агентство Блумберг, это первый экспортный СПГ-проект, на который регулятор выдал разрешение в последние два года. Его стоимость оценивается в 5 миллиардов долларов. По данным агентства, компания Venture Global уже заключила контракты на 20 лет с такими компаниями, как Royal Dutch Shell и BP, для обеспечения 80% загрузки нового терминала.

"С того момента, как я работаю в комиссии, моей первоочередной задачей является ускорение и улучшение процесса рассмотрения заявок на терминалы СПГ. Я очень рад, что мы выдаем разрешение на строительство терминала по экспорту СПГ Calcasieu Pass LNG. Этот проект сможет экспортировать 12 миллионов тонн американского СПГ в год", — приводятся в сообщении слова председателя комиссии Нила Чаттерджи (Neil Chatterjee).

США активно поставляют СПГ на мировой рынок, в том числе в Европу. Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила на текущей неделе о том, что Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного газа. В октябре польская госкомпания PGNiG подписала контракт с американской Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.