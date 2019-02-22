МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" потребовала от итальянской газеты La Stampa опровергнуть статью про финансирование партии "Лига Севера", в случае отказа будет отстаивать свои права в суде, говорится в заявлении крупнейшей российской нефтяной компании.

"В статье "Три миллиона для "Лиги севера" на европейские выборы с поставок русского топлива", опубликованной в газете La Stampa 22 февраля, утверждается, что "Роснефть", якобы, может быть причастна к финансированию избирательной кампании "Лиги Севера" в Европарламент. Вся информация в данной статье, касающаяся ПАО "НК "Роснефть", полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании", — заявила "Роснефть".

"Роснефть" обратилась в редакцию La Stampa с требованием немедленно опровергнуть содержащуюся в данной статье дезинформацию и в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде", — добавляет компания.

La Stampa в печатной версии в пятницу опубликовала анонс входящего в ту же издательскую группу (GEDI Gruppo Editoriale) еженедельника L'Espresso. Это популярное итальянское издание анонсировало публикацию в воскресном номере "эксклюзивного материала", в котором утверждается, что партия "Лига", входящая в правящую коалицию в Италии, получила крупное финансирование из России в преддверии майских выборов в Европарламент.

По информации еженедельника, российская финансовая помощь была оформлена в виде сделки по продаже не менее трех миллионов тонн горючего, чтобы передать "русские деньги итальянским националистам вице-премьера Маттео Сальвини". Журнал утверждает, что переговоры по этой сделке проходили в последние месяцы в обстановке полной секретности между "одним из вернейших людей" лидера "Лиги" Джанлукой Савоини и "видными представителями путинского истеблишмента". Издание пишет, что важнейшим моментом для заключения данной сделки стал визит Сальвини в Москву в октябре прошлого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту публикацию, посоветовав узнать у СМИ, откуда они взяли ее и на чем она основывается.