МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" в 2018 году по РСБУ увеличилась на 9,3% по сравнению с 2017 годом и составила 11,752 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 43% и составила 176,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла в 1,7 раза, до 43 миллиардов рублей. Прибыль от продаж выросла в 2,2 раза и составила 29,3 миллиарда рублей.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.