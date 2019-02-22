МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Поставки российского угля на Украину в 2018 году выросли на 29%, до 12,4 миллиона тонн, в 2019 году Минэнерго РФ ожидает сохранения уровня экспорта, свидетельствуют материалы министерства.

"По данным ОАО "РЖД" в 2018 году объём поставок российского угля на Украину составил 12,4 миллиона тонн. По прогнозам Минэнерго России, объём поставок российского угля на Украину в 2019 году будет на уровне 2018 года", — сообщили РИА Новости в министерстве.

В справочнике Минэнерго "ТЭК России 2017. Функционирование и развитие" говорилось, что "выросли на 0,1 миллиона тонн (+0,6%) экспортные поставки российского угля на Украину и составили по итогам года 9,6 миллиона тонн". Таким образом, в 2018 году поставки угля из России на Украину увеличились на 29%.

Как следует из данных, опубликованных на сайте белорусского Национального статистического комитета (Белстат), Белоруссия в 2018 году увеличила экспорт каменного угля на Украину в 946 раз по сравнению с показателем 2017 года, до 588,5 тысячи тонн, при этом в два раза нарастив импорт из России.