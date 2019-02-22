РИМ, 22 фев /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Информация, содержащаяся в статье о якобы имевшем место финансировании итальянской партии "Лига" со стороны "Роснефти", которая в пятницу была опубликована в туринской газете La Stampa, является результатом журналистского расследования еженедельника L'Espresso, заявил РИА Новости заведующий экономическим отделом газеты Лука Торнова.

"В соответствии с партнерскими соглашениями, действующими в издательской группе GEDI Gruppo Editoriale, мы опубликовали краткое изложение статьи, которая является плодом журналистского расследования еженедельника L'Espresso и выйдет в свет в воскресенье. La Stampa входит в группу GEDI, и обмен содержательными материалами и статьями является частью издательской политики этой группы", — пояснил он.

"В данном случае речь идет о расследовании еженедельника L'Espresso. Об этом говорится как в самой нашей публикации, так и в подзаголовке статьи. Это расследование коллег из L'Espresso, и по всем вопросам следует обращаться к ним", — подчеркнул Торнова.

Ранее в пятницу "Роснефть" потребовала от La Stampa немедленно опровергнуть содержимое статьи о финансировании итальянской партии "Лига" и заявила, что в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде. В заявлении компании эта публикация была названа "ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании".

La Stampa в печатной версии в пятницу опубликовала анонс входящего в ту же издательскую группу (GEDI Gruppo Editoriale) еженедельника L'Espresso. Это популярное итальянское издание анонсировало публикацию в воскресном номере "эксклюзивного материала", в котором утверждается, что партия "Лига", входящая в правящую коалицию в Италии, получила крупное финансирование из России в преддверии майских выборов в Европарламент.

По информации еженедельника, российская финансовая помощь была оформлена в виде сделки по продаже не менее 3 миллионов тонн горючего, чтобы передать "русские деньги итальянским националистам вице-премьера Маттео Сальвини". Журнал утверждает, что переговоры по этой сделке проходили в последние месяцы в обстановке полной секретности между "одним из вернейших людей" лидера "Лиги" Джанлукой Савоини и "видными представителями путинского истеблишмента". Издание пишет, что важнейшим моментом для заключения данной сделки стал визит Сальвини в Москву в октябре прошлого года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту публикацию, посоветовав узнать у СМИ, откуда они взяли ее и на чем она основывается.