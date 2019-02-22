МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть увеличиваются в пятницу вечером на данных о снижении числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18% — до 67,19 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,7% — до 57,36 доллара за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает статистика буровой активности в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в пятницу о том, что число нефтяных буровых установок в США по итогам недели сократилось на четыре, до 853 штук.

Также трейдеры продолжают отыгрывать оптимизм вокруг торговых переговоров США и КНР, которые проходят в эти дни в Вашингтоне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.