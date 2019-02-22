МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) с позитивной динамикой, подешевели лишь расписки "Ленты", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 1,3%, до 6,08 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 181,5 доллара, "Лукойла" — на 1,22%, до 84,92 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,34%, до 4,67 доллара, "Газпром нефти" — на 0,59%, до 25,5 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,89%, до 21,59 доллара, НЛМК — на 1,8%, до 24,34 доллара "Северстали" — на 2,46%, до 15,44 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,75%, до 1,22 доллара, Сбербанка — на 0,52%, до 12,66 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подорожали на 0,22%, до 17,98 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" увеличилась на 0,97%, до 15,09 доллара, "Ленты" — снизилась на 1,71%, до 3,16 доллара. Бумаги АФК "Система" выросли в цене на 1,03%, до 2,96 доллара.