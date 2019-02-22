МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Национальный энергетический совет Канады (NEB) пересмотрел и одобрил проект расширения нефтепровода Trans Mountain, говорится в сообщении регулятора.

Регулятор в своем отчете отметил, что расширение нефтепровода "отвечает интересам населения Канады".

"NEB… вынес 16 новых рекомендаций правительству Канады. Они касаются вопросов, которые выходят за рамки регулирующего мандата NEB, но находятся в ведении правительства", — сообщает регулятор. Так, в отчете говорится, что морское судоходство, связанное с проектом, может оказать неблагоприятное влияние на среду обитания южных косаток и на связанные с ними промыслы коренных народов.

В сентябре прошлого года правительство Канады поручило NEB в течение 22 недель пересмотреть экологическую экспертизу проекта расширения нефтепровода Trans Mountain. В августе энергосовет Канады одобрил проект по расширению большей части нефтепровода.

Проект предполагает увеличение мощности трубопровода Trans Mountain между Эдмонтоном и Бернаби с 300 тысяч до 890 тысяч баррелей в день. Ранее Kinder Morgan Canada представила два сценария реализации: в первом стоимость расширения нефтепровода увеличится до 8,4 миллиарда канадских долларов (6,45 миллиарда долларов США), а начало поставок запланировано на конец 2020 года. По второму сценарию затраты растут до 9,3 миллиарда канадских долларов (7,1 миллиарда долларов США), а завершение проекта предполагается в декабре 2021 года. Изначально стоимость проекта составляла 7,4 миллиарда канадских долларов (5,7 миллиарда долларов США), а начало поставок было запланировано на декабрь 2019 года.