РИМ, 23 фев — ПРАЙМ. Туринская газета La Stampa опубликовала в субботу изложение заявления "Роснефти", размещенного на ее сайте, в котором категорически опровергается статья издания о якобы имевшем место финансировании со стороны российской компании итальянской партии "Лига".

В заявлении "Роснефти" указывается, что вся информация в статье "Три миллиона для "Лиги Севера" на европейские выборы с поставок русского топлива", касающаяся "Роснефти", полностью не соответствует действительности и "является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании".

В пятницу заведующий экономическим отделом La Stampa Лука Форново заявил РИА Новости, что информация, содержащаяся в данной статье, является результатом журналистского расследования еженедельника L'Espresso, который вместе с газетой входит в издательскую группу GEDI Gruppo Editoriale. По словам журналиста, газета опубликовала краткое изложение статьи, которая выйдет в L'Espresso в воскресенье, "в соответствии с партнерскими соглашениями, действующими в издательской группе GEDI". "Это расследование коллег из L'Espresso, и по всем вопросам следует обращаться к ним", — подчеркнул собеседник агентства.

В пятницу "Роснефть" потребовала от La Stampa немедленно опровергнуть содержимое статьи о финансировании итальянской партии "Лига" и заявила, что в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде.

La Stampa в печатной версии в пятницу опубликовала краткое содержание статьи еженедельника L'Espresso. Это популярное итальянское издание анонсировало публикацию в воскресном номере "эксклюзивного материала", в котором утверждается, что партия "Лига", входящая в правящую коалицию в Италии, получила крупное финансирование из России в преддверии майских выборов в Европарламент.

По информации еженедельника, российская финансовая помощь была оформлена в виде сделки по продаже не менее 3 миллионов тонн горючего, чтобы передать "русские деньги итальянским националистам вице-премьера Маттео Сальвини". Журнал утверждает, что переговоры по этой сделке проходили в последние месяцы в обстановке полной секретности между "одним из вернейших людей" лидера "Лиги" Джанлукой Савоини и "видными представителями путинского истеблишмента". Издание пишет, что важнейшим моментом для заключения данной сделки стал визит Сальвини в Москву в октябре прошлого года. При этом еженедельник указывает, что не может с точностью утверждать, было ли в итоге заключено такое соглашение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту публикацию, посоветовав узнать у СМИ, откуда они взяли ее и на чем она основывается.