МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. "Роснефть" изменила текст своего заявления, в котором требовала от итальянской газеты La Stampa опровергнуть статью про финансирование партии "Лига", добавив в него аналогичные требования к еженедельнику L'Espresso.

"В статье "Три миллиона для "Лиги севера" на европейские выборы с поставок русского топлива", опубликованной в газете La Stampa 22 февраля, а также в публикации "Секретные переговоры по финансированию Лиги Маттео Сальвини русскими деньгами" журнала L'Espresso (входит в группу GEDI вместе с La Stampa) утверждается, что "Роснефть", якобы, может быть причастна к финансированию избирательной кампании "Лиги Севера" в Европарламент. Вся информация в данных статьях, касающаяся ПАО "НК "Роснефть", полностью не соответствует действительности, является ложью, имеющей целью нанесение ущерба деловой репутации компании", — говорится в заявлении.

"Роснефть" обратилась в редакции La Stampa и журнала L'Espresso с требованием немедленно опровергнуть содержащуюся в данных статьях дезинформацию и в случае отказа намерена отстаивать свои права в суде", — также сказано в заявлении.

В пятницу "Роснефть" в этом заявлении упоминала только статью газеты La Stampa. Заведующий экономическим отделом La Stampa Лука Форново пояснял РИА Новости, что информация, содержащаяся в этой статье, является результатом журналистского расследования еженедельника L'Espresso, который вместе с газетой входит в издательскую группу GEDI Gruppo Editoriale. По словам журналиста, газета опубликовала краткое изложение статьи, которая выйдет в L'Espresso в воскресенье, "в соответствии с партнерскими соглашениями, действующими в издательской группе GEDI". В субботу La Stampa опубликовала изложение заявления "Роснефти".

La Stampa в печатной версии в пятницу опубликовала краткое содержание статьи еженедельника L'Espresso. Это популярное итальянское издание анонсировало публикацию в воскресном номере "эксклюзивного материала", в котором утверждается, что партия "Лига", входящая в правящую коалицию в Италии, получила крупное финансирование из России в преддверии майских выборов в Европарламент. По информации еженедельника, российская финансовая помощь была оформлена в виде сделки по продаже не менее 3 миллионов тонн горючего, чтобы передать "русские деньги итальянским националистам вице-премьера Маттео Сальвини". При этом еженедельник указывает, что не может с точностью утверждать, было ли в итоге заключено такое соглашение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать эту публикацию, посоветовав узнать у СМИ, откуда они взяли ее и на чем она основывается.