МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. "Расследование" итальянского еженедельника L'Espresso о финансировании партии "Лига" построено на бездоказательных домыслах, вице-премьер РФ Дмитрий Козак лично никогда не был знаком с итальянским вице-премьером Маттео Сальвини и как профильный вице-премьер сосредоточен только на повестке двустороннего сотрудничества РФ и Италии в энергетической и промышленной сферах, заявил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"Так называемое "расследование" итальянского L'Espresso построено на бездоказательных домыслах, что не делает чести изданию. Козак лично никогда не был знаком с господином Сальвини, они не проводили ни официальных, ни "секретных" встреч, эспрессо по офисам вместе не пили. У России и Италии есть большой блок двустороннего экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и промышленной сфере, Козак как профильный вице-премьер сосредоточен только на этой повестке", — заявил Джус.